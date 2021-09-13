КНДР запустила ракету, которая способна перенести ядерную боеголовку

Северная Корея, возможно, провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Запуски для неё – дело обычное. Но аналитики говорят, что это первая подобная ракета для КНДР, способная переносить ядерную боеголовку.

О запуске объявили по северокорейскому государственному телевидению. И Южная Корея с США сразу начали проверять, так ли это на самом деле.

[Ли Джон Чу, пресс-секретарь Министерства унификации Южной Кореи]:

«Разведки Южной Кореи и Соединённых Штатов тесно сотрудничают и проводят глубокий анализ ситуации».

При этом в Министерстве обороны Южной Кореи говорят, что подтвердить информацию лично у северного соседа пока невозможно.

[Пу Сон Чан, пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи]:

«Как вы знаете, военная горячая линия между Южной и Северной Кореей работает плохо. Вот мой ответ».

В марте КНДР испытала новую баллистическую ракету малой дальности. Крылатые ракеты она запускала и в конце января, всего через несколько часов после вступления в должность президента США Джо Байдена.

Главный вопрос – освоила ли КНДР технологию создания миниатюрных ядерных боеголовок, которые бы могла перенести ракета. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее в этом году заявил, что разработка маленьких бомб – основная цель его страны.

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