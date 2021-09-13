КНДР запустила ракету, которая способна перенести ядерную боеголовку
Северная Корея, возможно, провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Запуски для неё – дело обычное...
Дата загрузки: 2021-09-13
О запуске объявили по северокорейскому государственному телевидению. И Южная Корея с США сразу начали проверять, так ли это на самом деле.
[Ли Джон Чу, пресс-секретарь Министерства унификации Южной Кореи]:
«Разведки Южной Кореи и Соединённых Штатов тесно сотрудничают и проводят глубокий анализ ситуации».
При этом в Министерстве обороны Южной Кореи говорят, что подтвердить информацию лично у северного соседа пока невозможно.
[Пу Сон Чан, пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи]:
«Как вы знаете, военная горячая линия между Южной и Северной Кореей работает плохо. Вот мой ответ».
В марте КНДР испытала новую баллистическую ракету малой дальности. Крылатые ракеты она запускала и в конце января, всего через несколько часов после вступления в должность президента США Джо Байдена.
Главный вопрос – освоила ли КНДР технологию создания миниатюрных ядерных боеголовок, которые бы могла перенести ракета. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее в этом году заявил, что разработка маленьких бомб – основная цель его страны.
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