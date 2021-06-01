Турция смягчает карантинные меры

На фоне снижения количества новых случаев заражения коронавирусом Турция продолжает смягчать карантинные ограничения. В том числе..

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«В июне ежедневный локдаун в будни и в субботу сохранится с 22:00 до 5 часов утра. В выходные локдаун начинается в субботу с 10 вечера и заканчивается в 5 утра понедельника».

На фоне снижения количества новых случаев заражения коронавирусом Турция продолжает смягчать карантинные ограничения. В том числе частично снимают локдаун в выходные, а комендантский час по будням будет начинаться на час позже.

Рестораны открывают, однако – для ограниченного числа людей.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Рестораны, кафе, кондитерские будут открыты с 7 утра до 9 вечера. Обслуживание будет в соответствии с установленными правилами. Службы доставки еды будут работать до полуночи. В воскресенье — в полный локдаун – доставка еды тоже будет работать».

Президент Турции Тайип Эрдоган снял все карантинные ограничения в марте, но вернул их в апреле, когда ежедневно в стране начали выявлять по 60 тысяч новых заражённых коронавирусом. В то время Турция была на втором месте в мире по этому показателю.

В стране живёт 84 миллиона человек. В понедельник здесь выявили около 6,5 тысяч новых заражённых COVID-19.

Смягчённые карантинные правила вступают в силу 1 июня.

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