Карантинные меры не дают Индии на полную мощность производить бриллианты

Индийские огранщики алмазов не могут удовлетворить спрос на бриллианты. В Ахмадабаде по-прежнему действует комендантский час, и..

Индийские огранщики алмазов не могут удовлетворить спрос на бриллианты. В Ахмадабаде по-прежнему действует комендантский час, и мастерские могут работать только 12 часов. Обычно же они не закрываются вообще. Кроме того, владельцам компаний пришлось наполовину сократить штат сотрудников.

[Джалак Савани, огранщик алмазов]:

«Естественно, это сказывается на производстве. На международном уровне существует спрос, но мы не можем сделать столько, сколько от нас требуется. Несмотря на все наши усилия, мы удовлетворяем спрос только на 60 процентов».

За время пандемии отрасль огранки алмазов пострадала по двум причинам. Сначала стало меньше заказов зарубежных клиентов. Так, например, в июле прошлого года экспорт сократился почти на 40% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Потом спрос на бриллианты снова начал расти, но в Индии из-за карантинных мер невозможно нанимать столько же работников, как раньше.

Страна понемногу выходит из второй волны эпидемии, но пока ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев COVID-19, и карантинные ограничения сохраняются.

[Мадан Бхай Пател, огранщик алмазов]:

«Вывести производство на полную мощность получится после того, как правительство снимет некоторые ограничения. Там, где трудятся двое, будет четверо. Те, кто сидели дома во время локдауна, вернутся. Тогда бизнес восстановится».

Ахмадабад – один из крупнейших в Индии экспортёров бриллиантов. Отсюда также везут драгоценные камни и ювелирные изделия.

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