Барселоне станет меньше дорог и больше тротуаров

Вот так изменилась одна из центральных улиц Барселоны. Раньше на её проезжей части было три полосы,..

[Ксави Матилья, архитектор]:

«Пандемия сыграла роль увеличительного стекла. И мы поняли, что здоровье людей – важный аспект, который надо учитывать при городском планировании».

Вот так изменилась одна из центральных улиц Барселоны. Раньше на её проезжей части было три полосы, а теперь одна. Остальные превратились в пешеходную зону. Выделить под неё больше пространства решили в прошлом году во время пандемии.

Сначала пешеходную зону расширили, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию. Эта мера была временной. Но потом власти сочли идею полезной и теперь планируют так же преобразовать более 20 улиц общей длиной 33 километра.

За полтора года в Барселоне сократили площадь проезжей части на 80 тысяч квадратных метров. Появилось больше тротуаров, детских площадок, летних веранд кафе и велосипедных дорожек.

Проект критикуют некоторые предприниматели. По их мнению, он может лишить город до 50 тысяч рабочих мест. Они говорят, что машинам будет трудно доставлять товар в магазины, а магазины, в свою очередь, могут потерять покупателей. Впрочем, власти считают, что такого не случится.

[Ксави Матилья, архитектор]:

«Что касается коммерческой деятельности, то мы исследуем этот вопрос. По нашему мнению, увеличение пешеходного пространства всегда очень выгодно для магазинов».

Преобразования помогут сделать городской воздух чище. Это, возможно, остановит тех, кто уже решил перебраться в сельскую местность, где экология лучше.

[Лука Тельоли, член экологической группы Eixample Respira]:

«По данным Института здравоохранения Барселоны, в городе ежегодно более тысячи человек умирают от загрязнения воздуха и более ста – от шумового загрязнения. Мы можем сохранить 1100 жизней, приложив больше усилий».

Во время локдауна в прошлом году воздух в Барселоне стал намного чище. Сейчас экологи призывают сократить площадь проезжей части в густонаселённом районе Эшампле. Через него ежедневно проезжает 350 тысяч автомобилей.

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