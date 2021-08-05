Трое погибших, десятки пострадавших: в Чехии выясняют причину столкновения двух пассажирских поездов

Три человека погибли и около 50 пострадали. В Чехии выясняют причину железнодорожной аварии, которая произошла в..

Три человека погибли и около 50 пострадали. В Чехии выясняют причину железнодорожной аварии, которая произошла в среду близ населённого пункта Милавче на западе страны. Столкнулись два пассажирских поезда.

Один состав следовал по маршруту Мюнхен-Прага. Он столкнулся с чешским региональным поездом.

[Камила Плжакова, пострадавшая пассажирка]:

«Я только помню, что была в панике, не понимала, что происходит. Но я быстро оправилась от стресса, и вместе с полицейским, который тоже ехал в поезде, мы начали проверять, нет ли среди нас пострадавших, а также искали способ покинуть вагон».

Причин аварии может быть несколько. Основная версия – техническая неисправность. Не исключают и человеческий фактор.

Столкновение произошло на одноколейном участке железной дороги. Это случилось после того, как немецкий поезд выехал на запрещающий сигнал семафора.

[Карел Гавличек, министр транспорта Чехии]:

«Нам нужно выяснить, все ли механизмы безопасности внутри локомотива работали правильно. Пока других версий у нас нет. Машинист, к сожалению, не остановился на красный сигнал семафора, поэтому, по логике вещей, столкновение с пассажирским поездом, который опоздал на минуту, было неизбежным».

Двое из погибших – это машинисты обоих поездов. Третья жертва – пассажир. Как сообщают спасательные службы, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Их увозили на вертолётах. Кроме того, незначительные травмы получили десять граждан Германии. Их на машинах скорой помощи отвезли в немецкие больницы.

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