Ла-Пас на один день отдали пешеходам и велосипедистам
Только пешеходы и велосипедисты. В боливийском Ла-Пасе на день заглушили моторы все автомобили. Улицы превратились в..
Дата загрузки: 2021-09-06
[житель Ла-Паса]:
«Это полезно для нас. Для меня это самый важный день в году, потому что мы, люди, возвращаем себе общественное пространство, улицы, и всё меняется. Машин нет, и можно дышать чистым воздухом».
Мероприятия проходят по всему Ла-Пасу. Это и танцы, и соревнования, и выступления гимнастов, и велосипедные гонки.
[житель Ла-Паса]:
«Думаю, пора вернуться к обычной жизни, иначе мы умрём от скуки в изоляции».
Национальный день пешехода и велосипедиста в Боливии отмечают уже десять лет. Праздник проходит в начале сентября. В этот день нельзя пользоваться автомобилями, как минимум, восемь часов.
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