Ла-Пас на один день отдали пешеходам и велосипедистам

Только пешеходы и велосипедисты. В боливийском Ла-Пасе на день заглушили моторы все автомобили. Улицы превратились в..

[житель Ла-Паса]:

«Это полезно для нас. Для меня это самый важный день в году, потому что мы, люди, возвращаем себе общественное пространство, улицы, и всё меняется. Машин нет, и можно дышать чистым воздухом».

Только пешеходы и велосипедисты. В боливийском Ла-Пасе на день заглушили моторы все автомобили. Улицы превратились в спортивные площадки и театральные сцены.

Мероприятия проходят по всему Ла-Пасу. Это и танцы, и соревнования, и выступления гимнастов, и велосипедные гонки.

[житель Ла-Паса]:

«Думаю, пора вернуться к обычной жизни, иначе мы умрём от скуки в изоляции».

Национальный день пешехода и велосипедиста в Боливии отмечают уже десять лет. Праздник проходит в начале сентября. В этот день нельзя пользоваться автомобилями, как минимум, восемь часов.

Короткая ссылка на эту страницу: