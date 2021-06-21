Роботы-помощники и станции медосмотра: в Париже прошла выставка

Проводите много времени в очередях к врачам? Французский стартап Bodyo предлагает проводить ожидание с пользой. Его..

Проводите много времени в очередях к врачам? Французский стартап Bodyo предлагает проводить ожидание с пользой. Его аппарат для полного первичного обследования дебютировал на выставке технологий Viva в Париже.

Всего за несколько минут можно понять состояние здоровья пациента.

[Франсуа Рекорбе, представитель Bodyo]:

«Аппарат позволяет оценить здоровье по 26 показателям за шесть минут, получить результаты в мобильном приложении и, если захотите, поделиться этой информацией с вашим терапевтом».

Различные датчики измеряют температуру тела пациента, рост, вес, индекс массы тела, уровень кислорода, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также артериальное давление.

После выставки эта модель отправится в больницу в Ницце. Аппарат особенно актуален во время пандемии, поскольку не подразумевает контакта с другими людьми. Кроме того, компания разрабатывает технологию автоматической очистки после каждого пациента.

Французский стартап Kompai Robotics создал робота-помощника тоже для больниц. Это автономное устройство возит с собой ультрафиолетовую лампу. Оно может заезжать в помещения для дезинфекции.

[Мари Фромангер, представительница Kompai Robotics]:

«Мы также работаем над другими модулями для транспортировки медицинского оборудования и белья, чтобы помочь тем, кто ухаживает за пациентами».

Вот мобильная станция подзарядки электромобилей, которая может приехать прямо на место. А это летающее такси недалёкого будущего.

Выставку Viva Technology в прошлом году отменили из-за пандемии. В 2021-м она прошла с ограничениями. В день пускали до 5000 человек. При этом все посетители должны были предъявить негативный тест на COVID, подтверждение прививки или справку о том, что переболел коронавирусом.

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