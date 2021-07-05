Швейцария надеется на европейских туристов из-за нехватки азиатских

На швейцарском горнолыжном курорте Юнгфрауйох тишина и спокойствие уже стали привычной атмосферой. Это место называют вершиной..

На швейцарском горнолыжном курорте Юнгфрауйох тишина и спокойствие уже стали привычной атмосферой. Это место называют вершиной Европы, поскольку здесь находится самый высокий в Европе подъёмник – 3454 метра над уровнем моря.

Обычно в пик сезона канатной дорогой ежедневно пользовалось более 5500 человек. Теперь просторные кабины новой канатной дороги Eiger North Face почти пусты.

[Штефан, турист]:

«Мы подумали, что время подходящее. Я швейцарец, и я никогда не был в Юнгфрауйохе, поскольку в обычное время тут всё занято».

Представительница канатных дорог курорта говорит, что в 2019 году это место посетило более миллиона человек. В 2020 произошёл серьёзный спад.

[Кэтрин Негели, представительница канатных дорог Юнгфрауйох]:

«В прошлом году в Юнгфрауйох приехало около 360 тысяч человек. Такое число было только в 80-х годах. В этом году ожидаем примерно столько же».

До пандемии около 70% посетителей были из Азии. И в этот раз внутренние путешественники вряд ли смогут восполнить их нехватку.

[Мартин Нидеггер, глава Switzerland Tourism]:

«В обычный год 55% наших гостей приезжает из-за границы. Сейчас их нет. Обычно у нас больше иностранных посетителей, чем швейцарских путешественников, а это означает, что швейцарцы не смогут заполнить пробел, оставленный иностранными посетителями».

Впрочем, с ослаблением карантинных мер туристический поток должен восстановиться. Как ожидается, сначала начнут приезжать туристы из Германии, стран Бенилюкса и Франции. Затем последуют гости из Англии, Италии и Испании. Потом американцы, а за ними азиаты.

[Андреас фон Аллмен, владелец отеля]:

«Уровень бронирования довольно хороший. Но всё может измениться, если будет плохая погода или введут ограничения. Посмотрим».

Эксперты говорят, что на фоне коронавируса станет меньше групповых бронирований и больше индивидуальных путешественников. Но, их число, определённо, будет расти.

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