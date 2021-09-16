Новое оборонное соглашение заключили Великобритания, Австралия и США

Австралия, Великобритания и США заключили соглашение о партнёрстве в сфере безопасности и обороны. Его главная цель..

Австралия, Великобритания и США заключили соглашение о партнёрстве в сфере безопасности и обороны. Его главная цель – защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Документ подписали президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Больше нет той относительно благоприятной обстановки в плане безопасности, которой Австралия пользовалась на протяжении многих десятилетий в нашем регионе. Мы, несомненно, вступили в новую эру с новыми вызовами для Австралии и для наших партнеров, друзей и стран всего нашего региона».

Стороны договорились упростить обмен информацией и технологиями в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и подводных устройств. Так, в рамках договора Австралия должна получить технологию строительства атомных подлодок и получить не менее восьми готовых.

Кроме того, три страны намерены усовершенствовать возможности ракетных ударов с больших расстояний. Другие важные темы – ядерная безопасность и противостояние растущему влиянию Китая.

При этом, как отметил Джо Байден, речи о том, что Австралия станет ядерной державой, не шло. По его словам, программа будет полностью соблюдать условия Договора о нераспространении ядерного оружия.

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