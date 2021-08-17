Экономика Китая – под давлением из-за резкого спада в промышленности и розничных продажах

В Китае регистрируют резкий спад промышленного производства и розничных продаж. В июле темпы роста промышленности составили..

В Китае регистрируют резкий спад промышленного производства и розничных продаж. В июле темпы роста промышленности составили 6,4%. При этом прогнозировали, что они достигнут 7,8%. А месяцем ранее этот показатель превысил 8%.

Эксперты отмечают, что к замедлению привели новые вспышки COVID, а также суровая погода этим летом, включая наводнения.

[Фу Линхуэй, представитель Национального бюро статистики]:

«Внешняя среда становится более сложной и суровой. Распространение внутренних вспышек заболеваний и стихийных бедствий сказалось на экономике некоторых регионов, а восстановление экономики всё ещё нестабильное и неравномерное».

Что касается розничных продаж, в июле они выросли на 8,5%. При этом прогнозировали рост в 11,5%. А в июне они превысили 12%.

Между тем, на фоне слабых экономических данных из Китая, политической напряжённости в Афганистане и распространения дельта-вируса, курс доллара и японской иены выросли по отношению к корзине из шести основных валют.

При этом немного снизились курсы австралийского, канадского и новозеландского долларов.

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