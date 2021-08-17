Экономика Китая – под давлением из-за резкого спада в промышленности и розничных продажах
В Китае регистрируют резкий спад промышленного производства и розничных продаж. В июле темпы роста промышленности составили..
Дата загрузки: 2021-08-17
Эксперты отмечают, что к замедлению привели новые вспышки COVID, а также суровая погода этим летом, включая наводнения.
[Фу Линхуэй, представитель Национального бюро статистики]:
«Внешняя среда становится более сложной и суровой. Распространение внутренних вспышек заболеваний и стихийных бедствий сказалось на экономике некоторых регионов, а восстановление экономики всё ещё нестабильное и неравномерное».
Что касается розничных продаж, в июле они выросли на 8,5%. При этом прогнозировали рост в 11,5%. А в июне они превысили 12%.
Между тем, на фоне слабых экономических данных из Китая, политической напряжённости в Афганистане и распространения дельта-вируса, курс доллара и японской иены выросли по отношению к корзине из шести основных валют.
При этом немного снизились курсы австралийского, канадского и новозеландского долларов.
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