Великобритания требует от ЕС нового договора по торговле в Северной Ирландии
Великобритания требует от ЕС заключить новый договор по Северной Ирландии. Протокол, принятый в прошлом году, регулирует..
Дата загрузки: 2021-07-22
Существующий Протокол требует проверок товаров между материковой частью Великобритании и Северной Ирландией. Но они оказались очень обременительными для бизнеса.
[Брэндон Льюис, министр по делам Северной Ирландии]:
«Мы увидели, что продуктовых линеек в супермаркетах стало меньше, что более 200 поставщиков решили не продавать свою продукцию в Северной Ирландии. И мы видели трудности не только с охлаждённым мясом, но и с лекарствами, домашними животными, с перемещением животных, а также с семенами и растениями».
Сначала Лондон хотел задействовать статью 16 Протокола. Она позволяет принимать односторонние меры, если соглашение привело к неожиданным негативным последствиям. Позже он решил добиваться изменений путём переговоров.
[Брэндон Льюис, министр по делам Северной Ирландии]:
«Мы считаем, что нам следует быстро согласовать период ожидания, оставить в силе льготные периоды и заморозить юридические действия и процессы, чтобы обеспечить проведение переговоров».
Протокол по Северной Ирландии Великобритания и ЕС согласовали в рамках сделки по «брекситу» 2020 года. Это произошло спустя четыре года после того, как британские избиратели на референдуме поддержали выход из состава блока.
Документ стремился обойти самую большую трудность развода: защитить единый рынок ЕС, но при этом избежать сухопутных границ между британской провинцией и Республикой Ирландия. Как опасаются политики со всех сторон, закрытая граница может спровоцировать насилие на острове, которое утихло в 1998 году благодаря мирному соглашению.
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