Как в Индии и Кении отмечают Всемирный день слона

12 августа мир отмечает Международный день слона. В этом кенийском приюте для толстопятых слоновий праздник длится..

[Эдвин Лусичи, сотрудник фонда Sheldrick Wildlife]:

«Проработав с ними долгое время, я понял, что они очень ласковые и умные животные. Они похожи на людей».

12 августа мир отмечает Международный день слона. В этом кенийском приюте для толстопятых слоновий праздник длится весь год. Здесь растят осиротевших детёнышей.

В Кении есть два вида африканского слона – лесной и саванный. В последние десятилетия их численность в Африке сокращается, и им угрожает исчезновение. В дикой природе осталось 415 тысяч этих животных.

Популяция сокращается из-за опустынивания, расширения городов и сельскохозяйственных угодий, браконьерства и конфликтов с людьми. В Кении уже давно активно пресекают нелегальную охоту, но случаи нападения на слонов пока есть.

[Энджела Шелдрик, директор фонда Sheldrick Wildlife]:

«За прошедшие годы мы вырастили более 260 осиротевших слонов и подготовили их к жизни в дикой природе, чтобы они могли вернуться к сородичам. Мы выпускаем их в национальном парке Цаво, поскольку он самый большой в Кении».

Саванный слон – крупнейшее наземное животное современности. Самцы вырастают почти до четырёх метров в высоту. Лесной слон значительно меньше – два метра 40 сантиметров в холке.

Азиатские слоны тоже уступают в размерах африканским саванным. Самые крупные самцы вырастают до трёх с половиной метров. Отличаются они также цветом кожи. У азиатских слонов она светлее. Форма головы у них тоже разная. У африканского гладкий лоб и огромные уши, а у азиатского – лоб с двумя выпуклостями и уши небольшие.

Серых гигантов чествуют и в Индии. На окраине города Матхура для них устроили праздничный пир. Эти животные тоже живут в приюте. В нём заботятся о пожилых слонах, которых забрали из цирков и храмов. Здесь их лечат и ухаживают за ними, старясь скрасить их старость.

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