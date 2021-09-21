Спор о подлодках: ЕС недоволен отказом Австралии
Министры иностранных дел ЕС экстренно обсудили спор, который возник с Австралией вокруг заказа на строительство подводных..
Дата загрузки: 2021-09-22
Изначально у Канберры был заключён контракт на 40 миллиардов долларов с Францией. Однако недавно она разорвала его в пользу оборонного соглашения с США и Великобританией.
Согласно новому документу, Австралии предоставят чертежи на строительство атомных подлодок, а также поставят восемь готовых.
Министры ЕС обсудили ситуацию на полях ежегодной встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«Текущие вызовы стабильности в регионе требуют от нас большей кооперации, кооперации между партнёрами и единомышленниками. Без сомнения, Австралия, Великобритания и США – это единомышленники Евросоюза. Кооперация и ещё раз кооперация, и меньше раздробленности».
[Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции]:
«Сейчас важно, прежде всего, восстановить пошатнувшееся доверие между партнёрами, потому что партнёры по альянсу – это прозрачность и предсказуемость. Мы ждём объяснений. Речь идёт о том, чтобы разговаривать друг с другом, а не прятаться друг от друга, в частности, по важным вопросам. А всего этого не произошло».
Боррель встретился и с министром иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн. Однако неясно, удалось ли им прийти к соглашению, и повлияет ли спор вокруг подлодок на следующий раунд торговых переговоров между ЕС и Австралией. Он намечен на 12 октября.
Кроме того, Жозеп Боррель сказал журналистам, что министры Великобритании, Китая, Франции, Германии и России не будут встречаться с представителями Ирана на полях ежегодной встречи мировых лидеров и обсуждать ядерную сделку 2015 года.
Шестой раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном был прерван в июне этого года. Тогда президентом Ирана избрали сторонника жёсткой линии Ибрахима Раиси. Он вступил в должность в августе.
Короткая ссылка на эту страницу: