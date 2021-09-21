Спор о подлодках: ЕС недоволен отказом Австралии

Министры иностранных дел ЕС экстренно обсудили спор, который возник с Австралией вокруг заказа на строительство подводных..

Министры иностранных дел ЕС экстренно обсудили спор, который возник с Австралией вокруг заказа на строительство подводных лодок.

Изначально у Канберры был заключён контракт на 40 миллиардов долларов с Францией. Однако недавно она разорвала его в пользу оборонного соглашения с США и Великобританией.

Согласно новому документу, Австралии предоставят чертежи на строительство атомных подлодок, а также поставят восемь готовых.

Министры ЕС обсудили ситуацию на полях ежегодной встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Текущие вызовы стабильности в регионе требуют от нас большей кооперации, кооперации между партнёрами и единомышленниками. Без сомнения, Австралия, Великобритания и США – это единомышленники Евросоюза. Кооперация и ещё раз кооперация, и меньше раздробленности». [Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции]:

«Сейчас важно, прежде всего, восстановить пошатнувшееся доверие между партнёрами, потому что партнёры по альянсу – это прозрачность и предсказуемость. Мы ждём объяснений. Речь идёт о том, чтобы разговаривать друг с другом, а не прятаться друг от друга, в частности, по важным вопросам. А всего этого не произошло».

Боррель встретился и с министром иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн. Однако неясно, удалось ли им прийти к соглашению, и повлияет ли спор вокруг подлодок на следующий раунд торговых переговоров между ЕС и Австралией. Он намечен на 12 октября.

Кроме того, Жозеп Боррель сказал журналистам, что министры Великобритании, Китая, Франции, Германии и России не будут встречаться с представителями Ирана на полях ежегодной встречи мировых лидеров и обсуждать ядерную сделку 2015 года.

Шестой раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном был прерван в июне этого года. Тогда президентом Ирана избрали сторонника жёсткой линии Ибрахима Раиси. Он вступил в должность в августе.

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