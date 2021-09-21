Пожилых россиян учат пользоваться социальными сетями

Петербурженке Валентине – 64, но она уже почти на «ты» с популярными социальными сетями. Instagram, Facebook..

Петербурженке Валентине – 64, но она уже почти на «ты» с популярными социальными сетями. Instagram, Facebook и Twitter – привычная часть жизни молодёжи, но пожилым часто трудно разобраться в премудростях общения через Интернет.

Овладеть нужными навыками помогает благотворительный фонд «Добрый город». Валентина преподаёт рисование и хочет обучать детей дистанционно.

[Валентина Ионова, студентка]:

«Я бы хотела, чтобы у меня была аудитория своя, как говорят, целевая аудитория. Чтобы я с этой аудиторией взаимодействовала, чтобы я могла проводить занятия, потому что я планирую из этой сети взять для себя учеников».

Этот курс посвящён работе с Instagram. Состоит из десяти занятий. Одновременно обучаются 30 человек.

[Екатерина Усанина, сотрудница фонда «Добрый город»]:

«Кто-то просто хочет смотреть фотографии внуков и быть на одной волне с внуками или детьми, а кто-то хочет продвигать себя как эксперта на достаточно успешной на сегодняшний день площадке».

За четыре занятия Валентина научилась выкладывать фотографии и добавлять истории в Instagram, а также синхронизировать их со своим профилем в Facebook.

[Валентина Ионова, студентка]:

«Я пока отвлеклась на Instagram, у меня Facebook остался без моего внимания. А теперь у меня всё взаимосвязано, всё вместе, что мне тоже очень нравится».

Преподаватели заметили, что пожилые студенты так же сообразительны, как и молодые.

[Марина Пурлаур, преподаватель]:

«Мне кажется, люди старшего возраста даже более дисциплинированные, более ответственные. Казалось бы, онлайн-занятия можно пропустить. Нет, они все пишут, что вот у меня сегодня внук приехал, я задержусь».

На курсах могут обучаться люди старше 50 лет. Занятия бесплатные. Они проходят по всей России с 2019 года.

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