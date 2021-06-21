Пляжи вместо избирательных участков: французы не пошли голосовать на региональных выборах

Французские избиратели в воскресенье пришли на участки для голосования на региональных выборах. Исполнительные органы власти регионов..

Французские избиратели в воскресенье пришли на участки для голосования на региональных выборах. Исполнительные органы власти регионов определяют менее чем за год до следующих президентских выборов.

Как ожидается, большинство мест достанется правому блоку. Так, ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное собрание» занимает второе место. А лидирует правоцентристская Республиканская партия.

Политическая сила президента Эмманюэля Макрона набирает лишь чуть более 10% голосов. Этого хватит, чтобы пройти во второй тур, однако многие недовольны результатом.

Что касается явки, то она была одной из самых низких за всю историю французских выборов – всего 26,7%. Для сравнения, в 2015-м она составила 43%, а в 2010-м – почти 40.

После изнурительных полутора лет изоляции, комендантского часа и ограничений люди, похоже, решили выбрать вместо очередей на избирательные участки отдых на пляже.

[Бернар, житель Парижа]:

«(Голосование) очень важно, но на протяжении всего этого периода мы действительно чувствовали себя немного отстранёнными от всего, что связано с политикой. Вуаля. Нам больше хочется отдыхать, чем выполнять свой гражданский долг. Конечно, это важно, но пока для меня это не приоритет».

Отдал свой голос и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он приехал на избирательный участок в пляжный городок Ле-Туке вместе со своей женой Бриджит.

Опросы показывают, что его партия не победит ни в одном из 13 регионов материковой Франции. При этом президента критикуют за то, что он не придал региональным выборам должного внимания.

Второй тур состоится 27 июня.

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