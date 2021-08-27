Весы и рулетки: в Лондонском зоопарке измеряют и взвешивают питомцев

Найти, поймать и взвесить. В Лондонском зоопарке идёт непростая, но вдохновляющая работа. Смотрители измеряют и взвешивают..

Найти, поймать и взвесить. В Лондонском зоопарке идёт непростая, но вдохновляющая работа. Смотрители измеряют и взвешивают питомцев, а их здесь – почти 20 тысяч.

С пингвинами всё просто – общительные птицы сами идут к людям. Со спокойными черепахами вообще нет проблем. А вот вертлявых обезьян ещё нужно уговорить посидеть спокойно.

[Энджела Райан, сотрудница Лондонского зоопарка]:

«Мы не будем взвешивать всех. Например, у нас много муравьёв-листорезов, но их не будут измерять. Однако мы взвесим большинство птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий. Это довольно сложная задача, и потребуется неделя, чтобы её выполнить».

Взвешивают и измеряют животных здесь каждый год. Эти данные помогают следить за здоровьем питомцев. К тому же во время проверки можно узнать, кто ждёт прибавления.

Собранная информация будет доступна для всех зоопарков и природоохранных организаций мира.

Этот научный зоосад в Лондоне – старейший в мире. Он работает почти 200 лет.

Короткая ссылка на эту страницу: