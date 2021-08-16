«Поющие мосты»: ночное шоу музыки и света в Санкт-Петербурге

Дворцовый мост озаряется иллюминацией на фоне питерского ночного неба. Сейчас начнётся шоу. Летний воздух наполнит классическая музыка.

Это представление проходит здесь раз в неделю в летний сезон. Называется «Поющие мосты». Прохожие слушают произведения Шостаковича, Чайковского, Мусоргского и других известных композиторов, пока половинки мостов расходятся в разные стороны.

Но не все могут посмотреть это шоу. Кому-то приходится следить, чтобы механизм работал как часы. Среди персонала Дворцового моста – инженер Александр. Он рассказывает, что помогает привести многотонные конструкции в движение.

[Александр Пусташинский, инженер]:

«Это противовес, противовес-короб, наполненный свинцом и бетоном. Во время подъёма крыла хвостовая часть вместе с противовесом опускается вниз. Основное плечо мы видим со стороны».

Санкт-Петербург – портовый город. Именно поэтому разводные мосты – единственный способ пропустить торговые суда.

[Владимир Головашов, представитель «Мостотреста»]:

«Разводные мосты – это главные объекты транспортной инфраструктуры. Ночью это важная артерия, через которую проходят торговые суда. У нас разводка мостов осуществляется не просто для туристов, для красоты».

Проект «Поющие мосты» запустили в 2016-м. В определённых точках установили десятки колонок, поэтому звук распределяется равномерно.

[Кирилл Смирнов, организатор шоу «Поющие мосты»]:«Система распределённого звука позволяет слышать ту музыку, которая воспроизводится во время ночного шоу, во время разведения моста, одинаково хорошо для аудитории, которая находится, например, на этой точке, или на точке через дворцовый мост».

В целом в городе имеется 21 разводной мост. Некоторые работают с XVIII века.

[туристка]:«Замечательные ощущения. Очень красиво. Вот вообще не знаю, душа радуется. Мне очень нравится».

Шоу проходят каждый вечер пятницы в период белых ночей. Он длится с июня по сентябрь.

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