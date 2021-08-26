Полсотни пожарных спаслись из огненного кольца в мордовском заповеднике

Около полусотни пожарных смогли спастись из огненного плена в мордовском заповеднике примерно в 170 километрах от..

[Михаил Чирков, пожарный]:

«Языки пламени достигали в высоту 30-40 метров. Это было очень ужасно. Ветер свистел, огненные головёшки летели на расстояние 100-150 метров. Шквал огня, шквал пепла, шквал дыма».

Около полусотни пожарных смогли спастись из огненного плена в мордовском заповеднике примерно в 170 километрах от Саранска. Внезапные порывы ветра молниеносно раздули пламя, и сотрудники МЧС оказались в огненном кольце.

Пожарные боролись с огнём до темноты. Потом подоспела помощь: бульдозеры и автоцистерны с водой.

[Михаил Чирков, пожарный]:

«Когда наступила ночь, деревья, которые уже высохли после пожара 2010 года, начали подгорать снизу и стали падать. Это отдельный момент, который не забудется никогда. Падая, дерево издаёт очень большой грохот, и не видно в дыму и во всей этой каше огненной, куда оно падает. Это ужасно, потому что ты не понимаешь, что тебе делать, в какую сторону бежать».

Бульдозеры расчистили путь среди горящих деревьев, и люди вырвались из огненной ловушки. Пожар локализовали. Пострадавших нет.

[Михаил Чирков, пожарный]:

«Я первый раз в такой ситуации. Мне было, честно, страшно. Не только за себя, но и за тех ребят, которые, не боясь, бились с огнём – не на жизнь, а на смерть».

Пожар в мордовском заповеднике вспыхнул в начале августа. Причиной стала молния, ударившая в деревья, которые пострадали от огня в 2010 году. Огонь уже выжег территорию в 11 000 гектаров. Сейчас пожар ещё действует на площади в 112 гектаров. На борьбу с огнём брошены почти 600 спасателей и более 130 единиц техники.

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