Босниец построил вращающийся дом, чтобы угодить жене

Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Именно так и вполне по праву может..

Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Именно так и вполне по праву может обращаться к своему жилищу семья боснийцев из города Србац. Вращающийся дом построил глава семейства. Всё – ради капризов жены.

[Воин Кусиц, изобретатель]:

«Когда я строил дом, спальня была с этой стороны, а детская – с другой. Жене это не понравилось, и она предложила всё поменять, чтобы окна гостиной выходили на дорогу».

Глава семьи сломал стены и всё переделал, но угодить не смог. В итоге мужчине просто надоело постоянно менять интерьер.

[Воин Кусиц, изобретатель]:

«Я сказал: я построю тебе вращающийся дом, чтобы ты поворачивала его вместе с входной дверью так, как пожелаешь. Поэтому, если увидишь незваных гостей, поверни входную дверь в другую сторону».

Находчивый босниец строил дом шесть лет. На самой низкой скорости строение делает полный оборот за сутки, на самой высокой – за 22 секунды.

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