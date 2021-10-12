Босниец построил вращающийся дом, чтобы угодить жене
Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Именно так и вполне по праву может..
Дата загрузки: 2021-10-12
Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Именно так и вполне по праву может обращаться к своему жилищу семья боснийцев из города Србац. Вращающийся дом построил глава семейства. Всё – ради капризов жены.
[Воин Кусиц, изобретатель]:
«Когда я строил дом, спальня была с этой стороны, а детская – с другой. Жене это не понравилось, и она предложила всё поменять, чтобы окна гостиной выходили на дорогу».
Глава семьи сломал стены и всё переделал, но угодить не смог. В итоге мужчине просто надоело постоянно менять интерьер.
[Воин Кусиц, изобретатель]:
«Я сказал: я построю тебе вращающийся дом, чтобы ты поворачивала его вместе с входной дверью так, как пожелаешь. Поэтому, если увидишь незваных гостей, поверни входную дверь в другую сторону».
Находчивый босниец строил дом шесть лет. На самой низкой скорости строение делает полный оборот за сутки, на самой высокой – за 22 секунды.
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