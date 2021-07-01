Коллекция памятных вещей Альфредо Ди Стефано уйдёт с молотка в Лондоне

[Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома]:

«Очень редко такие вещи попадают на аукцион. Пять лет назад мы провели огромный аукцион здесь же для Пеле. И тогда мы пригласили семью Ди Стефано приехать на выставку, посмотреть аукцион и рассмотреть возможность сделать что-то подобное».

Коллекцию вещей, которые когда-то принадлежали легендарному футболисту Альфредо Ди Стефано, выставляют на торги. Аукцион пройдёт 23 и 24 сентября в одном из торговых центров Лондона.

В общей сложности с молотка уйдёт более 600 предметов. Среди них различные трофеи Ди Стефано, а также футболки, монеты, таблички и личные вещи.

Поклонники легендарного футболиста смогут ознакомиться с коллекцией на специальной выставке.

[Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома]:

«Его семья решила, что настало время поделиться этими предметами со всем миром, потому что он идол и суперзвезда футбола. Так что эти предметы будут очень востребованы».

Ди Стефано родился в Аргентине в 1926 году, играл за «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе и «Миллонариос» в Боготе. В 1953 году он переехал в Европу, присоединившись к «Реалу». Тогда к нему и пришла мировая слава.

В качестве футболиста он дважды становился чемпионом Аргентины, трижды – чемпионом Колумбии и восьмикратным победителем чемпионата Испании. Ди Стефано также одерживал победы в Кубке Колумбии, Кубке Испании и Межконтинентальном кубке. Он дважды становился победителем в Малом Кубке мира и пять раз побеждал в Кубке европейских чемпионов.

В качестве тренера Альфредо выиграл два чемпионата Аргентины, один чемпионат Испании, один Суперкубок Испании и один Кубок обладателей кубков УЕФА.

Он умер в 2014 году в возрасте 88 лет.

Организаторы аукциона ожидают выручить за предметы около миллиона долларов.

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