Перемирие в «колбасной войне» между ЕС и Великобританией продлили на три месяца
Европейский Союз и Великобритания договорились о временном перемирии в так называемой «колбасной войне». Ещё на три..
Дата загрузки: 2021-07-01
[Марош Шефчович, еврокомиссар по междуинституциональным отношениям]:
«Мы удовлетворяем просьбу Великобритании о продлении льготного периода для перевозки охлаждённого мяса из Великобритании в Северную Ирландию ещё на три месяца, до 30 сентября этого года. Однако это не навсегда. Решение временное, и к нему прилагаются жёсткие условия».
В результате «брексита» вместе с Лондоном из состава ЕС также вышла Северная Ирландия. Однако она всё же осталась частью таможенной территории блока, чтобы сохранить хрупкий мир с соседней Республикой Ирландия.
После этого возник вопрос импорта сюда британской продукции. Правила ЕС запрещают закупать незамороженные колбасы или фарш у третьих стран, к которым теперь причислена и Великобритания. Для этого и был введён льготный период, в который британские компании могли ввозить свою продукцию без оформления необходимых санитарных справок.
Представители ЕС говорят, что в ближайшие три месяца британские компании должны наладить получение всей документации, а правительству стоит принять согласованные в ЕС общие таможенные правила. Ранее Лондон выражал мнение, что не хочет зависеть от политики блока.
[Марош Шефчович, еврокомиссар по междуинституциональным отношениям]:
«Мы надеемся, что в течение этих трёх месяцев Великобритания будет конструктивно работать над более широким соглашением в области здоровья населения, животных и растений на основе правил ЕС».
Стоит отметить, что в течение льготного периода ЕС упростит ввоз в Северную Ирландию лекарств и собак-поводырей. Также водители из автономии смогут ездить в Республику Ирландия с существующими страховыми документами.
Стороны продолжают переговоры, чтобы найти общее решение проблемы.
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