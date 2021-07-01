Перемирие в «колбасной войне» между ЕС и Великобританией продлили на три месяца

Европейский Союз и Великобритания договорились о временном перемирии в так называемой «колбасной войне». Ещё на три..

[Марош Шефчович, еврокомиссар по междуинституциональным отношениям]:

«Мы удовлетворяем просьбу Великобритании о продлении льготного периода для перевозки охлаждённого мяса из Великобритании в Северную Ирландию ещё на три месяца, до 30 сентября этого года. Однако это не навсегда. Решение временное, и к нему прилагаются жёсткие условия».

Европейский Союз и Великобритания договорились о временном перемирии в так называемой «колбасной войне». Ещё на три месяца согласовали продление льготного периода на поставку британских мясных продуктов в Северную Ирландию.

В результате «брексита» вместе с Лондоном из состава ЕС также вышла Северная Ирландия. Однако она всё же осталась частью таможенной территории блока, чтобы сохранить хрупкий мир с соседней Республикой Ирландия.

После этого возник вопрос импорта сюда британской продукции. Правила ЕС запрещают закупать незамороженные колбасы или фарш у третьих стран, к которым теперь причислена и Великобритания. Для этого и был введён льготный период, в который британские компании могли ввозить свою продукцию без оформления необходимых санитарных справок.

Представители ЕС говорят, что в ближайшие три месяца британские компании должны наладить получение всей документации, а правительству стоит принять согласованные в ЕС общие таможенные правила. Ранее Лондон выражал мнение, что не хочет зависеть от политики блока.

[Марош Шефчович, еврокомиссар по междуинституциональным отношениям]:

«Мы надеемся, что в течение этих трёх месяцев Великобритания будет конструктивно работать над более широким соглашением в области здоровья населения, животных и растений на основе правил ЕС».

Стоит отметить, что в течение льготного периода ЕС упростит ввоз в Северную Ирландию лекарств и собак-поводырей. Также водители из автономии смогут ездить в Республику Ирландия с существующими страховыми документами.

Стороны продолжают переговоры, чтобы найти общее решение проблемы.

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