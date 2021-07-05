Крушение самолёта ВВС Филиппин: найдены все пострадавшие и погибшие

На филиппинском острове Холо завершили поиски всех пострадавших и выживших в результате авиакатастрофы. 4 июля там..

На филиппинском острове Холо завершили поиски всех пострадавших и выживших в результате авиакатастрофы.

4 июля там разбился самолёт военно-воздушных сил страны. На борту было 96 военнослужащих. Из них 47 человек погибли, 49 удалось извлечь живыми.

Кроме того по данным Министерства национальной обороны Филиппин на земле также погибло трое гражданских, четыре человека пострадали.

[Танда Хайлид, деревенский староста]:

«Их не было в самолёте, они работали в этом районе, когда произошла авария».

Крушение произошло после того, как воздушное судно не смогло приземлиться на взлётно-посадочную полосу. Оно рухнуло близ деревни Бангкал в горном районе провинции Сулу. После этого вспыхнул сильный пожар.

Военные летели участвовать в операциях по борьбе с повстанцами террористической группировки «Абу Сайяф». Правительственные войска ведут боевые действия недалеко от места крушения самолёта.

Военные сообщают, что трагедия не являлась результатом атаки со стороны боевиков. Однако точной причины катастрофы ещё не выяснили. Власти говорят, что пока сконцентрированы на оказании помощи всем пострадавшим.

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