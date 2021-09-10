В пожарах в Испании погиб пожарный

В Испании пытаются справиться с лесным пожаром, и есть уже первая жертва. Полыхают леса близ курорта..

[Кармен Креспо, министр защиты окружающей среды Андалусии]:

«Вынуждена сообщить печальную весть. К сожалению, при тушении пожара в Хубрике погиб пожарный. <…> Ему было 44 года, у него шестилетний опыт работы».

В Испании пытаются справиться с лесным пожаром, и есть уже первая жертва. Полыхают леса близ курорта Эстепона на юге страны, который популярен среди британских пенсионеров. При тушении погиб пожарный.

Пожар начался в среду вечером и с тех пор охватил 2000 гектаров густого леса. Перекрыты несколько дорог, включая автомагистраль, которая проходит вдоль Средиземного моря. Из четырёх населённых пунктов эвакуировали около тысячи человек.

В борьбе с огнём участвуют более 300 пожарных. Под контроль огонь так и не взяли.

По данным на конец августа, в этом году пожары в Испании выжгли более 74 тысяч гектаров леса. Это больше среднестатистических показателей за последние 10 лет, но пока меньше, чем было в 2012-м. Тогда огонь уничтожил 190 тысяч гектаров.

По данным Министерства защиты окружающей среды Испании, семь из десяти самых жарких лет в истории страны выпали на последние десять лет.

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