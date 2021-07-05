В Майами снесли часть полуразрушенной многоэтажки
В Майами в преддверии тропического шторма «Эльза» снесли часть жилого дома, которая осталась после обрушения двух..
Дата загрузки: 2021-07-06
Число жертв обрушения тем временем возросло до 24. Без вести пропавшими числится ещё 121 человек. Поисково-спасательные работы приостановлены. Их обещают возобновить в ближайшее время.
Дом обрушился ночью 24 июня. В это время в 80-ти квартирах здания находились люди. В ходе расследования до сих пор не выяснили, что стало причиной трагедии. Пока проверяют версию о структурных недостатках, которые якобы обнаружили в инженерном отчёте за 2018 год.
12-этажное здание под названием «Башня Шамплейн» было построено в 1981 году. В нём было более 130 квартир. Перед трагедией здание ремонтировали. В доме проживали семьи, а также люди, которые обычно приезжают во Флориду на лето.
Сейчас власти проверяют в районе все здания старше 40 лет, чтобы предотвратить подобные трагедии.
В связи с трауром День независимости в этом районе Майами праздновали более скромно.
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