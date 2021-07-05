В Майами снесли часть полуразрушенной многоэтажки

В Майами в преддверии тропического шторма «Эльза» снесли часть жилого дома, которая осталась после обрушения двух..

В Майами в преддверии тропического шторма «Эльза» снесли часть жилого дома, которая осталась после обрушения двух других секций.

Число жертв обрушения тем временем возросло до 24. Без вести пропавшими числится ещё 121 человек. Поисково-спасательные работы приостановлены. Их обещают возобновить в ближайшее время.

Дом обрушился ночью 24 июня. В это время в 80-ти квартирах здания находились люди. В ходе расследования до сих пор не выяснили, что стало причиной трагедии. Пока проверяют версию о структурных недостатках, которые якобы обнаружили в инженерном отчёте за 2018 год.

12-этажное здание под названием «Башня Шамплейн» было построено в 1981 году. В нём было более 130 квартир. Перед трагедией здание ремонтировали. В доме проживали семьи, а также люди, которые обычно приезжают во Флориду на лето.

Сейчас власти проверяют в районе все здания старше 40 лет, чтобы предотвратить подобные трагедии.

В связи с трауром День независимости в этом районе Майами праздновали более скромно.

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