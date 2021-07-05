«Земля – как одна страна»: француз посетил все государства мира Француз Андре Бругиру водит морщинистыми руками по карте мира, разложенной на его садовом столе в Бусси-Сен-Антуане.. Дата загрузки: 2021-07-06

Француз Андре Бругиру водит морщинистыми руками по карте мира, разложенной на его садовом столе в Бусси-Сен-Антуане к юго-востоку от Парижа. 83-летний мужчина рассказывает историю за историей о своих многочисленных путешествиях.

Дедушка утверждает, что побывал во всех существующих странах и территориях. По его собственному подсчёту, их 251, включая непризнанные государства, такие как Сомалиленд или остров Тристан-да-Кунья – самый удаленный обитаемый архипелаг мира.

[Андре Бругиру, путешественник]:

«Возможно, это звучит смешно, но я думаю, что для того, чтобы успешно путешествовать, есть только один рецепт, и его нет в туристических путеводителях. Нужно любить людей, и тогда они придут к тебе».

Андре впервые покинул Францию в 17 лет, окончив учёбу в сфере общественного питания. Он устроился официантом в Шотландии. Затем путешествия провели его по всей Европе, в Канаду, а оттуда – по всему миру.

С 1967 по 73-й год он проехал 400 тысяч километров на автомобилях, лодках и самолетах, тратя не более доллара в день.

[Андре Бругиру, путешественник]:

«Я понял, что если буду путешествовать автостопом, не останавливаясь в отелях, то смогу увидеть весь мир. Я не знал, что преодолею 400 тысяч километров автостопом, это случилось неожиданно».

Путешествия Андре прервались из-за дизентерии. Ему пришлось вернуться домой на лечение. После этого он каждый год совершал поездки, вплоть до 2019. Потом он решил прекратить странствия в виду преклонного возраста.

Француз говорит, что, посетив все страны, увидел, что наша Земля является единым целым.

[Андре Бругиру, путешественник]:

«Я пришёл к выводу, что Земля – как одна страна, и все мы – граждане этой страны».

Андре написал несколько книг, а также снял документальный фильм, используя кадры из путешествий. Он также принял участие в десятках пресс-конференций, где делился впечатлениями о своих приключениях.