«Скорая помощь для памятников» восстанавливает древние постройки Румынии

В жаркий летний день румынский архитектор Эуджен Вайда вместе с командой добровольцев реставрирует полуразрушенное многовековое поместье...

[Эуджен Вайда, архитектор]:

«Каждый волонтёр чувствует, что это его собственный проект. Мы возлагаем на них ответственность за каждый шаг. Некоторые из них более квалифицированы в технической части, некоторые занимаются координацией».

В жаркий летний день румынский архитектор Эуджен Вайда вместе с командой добровольцев реставрирует полуразрушенное многовековое поместье. Оно стоит среди живописных Карпатских гор в отдалённой трансильванской деревне Микэсаса.

Эуджен основал неправительственную организацию «Скорая помощь для памятников» в 2016 году. В ней участвует много молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет. Некоторые из них студенты, изучающие архитектуру, археологию, историю, искусство и туризм.

Они ездят по всей стране в поисках ветхих исторических зданий, которые находятся в запущенном состоянии. Затем реставрируют их, пока не стало слишком поздно.

Поместье Брукенталь XVI века когда-то было домом для влиятельных аристократов. Потом в нём располагалась начальная школа. Последние 20 лет строение было заброшено.

[Адриан Сучу, заместитель главы деревни Микэсаса]:

«До 2001 года это была деревенская школа. Мы ходили сюда с первого по четвёртый класс. Это то место, где мы учились читать, учились основам математики и это место, где мы выросли».

Десятки добровольцев уже месяц ремонтируют протекающую крышу дома и часть несущей стены. Деревенский совет предоставил стройматериалы, а местные жители – жильё и еду.

Эрика – студентка архитектурного факультета из Великобритании. Она работает здесь более двух недель.

[Эрика Наджи, участница проекта]:

«Это мой первый опыт работы со «Скорой помощью для памятников». Удивительный проект и координация. Некоторые приходят помочь хотя бы на несколько часов. Я думаю, что это очень важно».

С момента основания «Скорой помощи для памятников» волонтёры спасли от полного разрушения 55 исторических построек. Среди них средневековые церкви, крепостные стены, старинные водяные мельницы и замки.

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