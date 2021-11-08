Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне унёс десятки жизней и лишил людей крова

Сьерралеонец Мохамед велел всем посетителям своего бара бежать подальше, когда рядом столкнулись грузовик и бензовоз. Это..

Сьерралеонец Мохамед велел всем посетителям своего бара бежать подальше, когда рядом столкнулись грузовик и бензовоз. Это произошло вечером 5 ноября во Фритауне.

Вскоре после аварии прогремел взрыв. Погибли примерно 100 человек, столько же пострадали, 30 из них – в критическом состоянии.

Клиенты Мохамеда успели спастись, но один сотрудник бара погиб. Само здание сильно пострадало от взрыва и пожара. Владелец потерял всё имущество, включая дом, в котором жил с десятью родственниками.

[Мохамед Ламин Мансарай, житель Фритауна]:

«Я только что купил новое фирменное музыкальное оборудование, стулья и напитки на пивоварне в Сьерра-Леоне. Потратил почти 25 тысяч долларов».

Теперь Мохамед и его родные спят на улице. Они сообщили властям, что нуждаются в помощи, но пока её не дождались.

[Мохамед Ламин Мансарай, житель Фритауна]:

«Я простудился, потому что вынужден ночевать (в магазине) и охранять то, что осталось. Сюда приходят воры, чтобы украсть оцинкованные листы».

Во время происшествия многие очевидцы бросились к бензовозу, чтобы собрать вытекающее топливо. На дороге образовался затор. В итоге из-за взрыва погибло много людей, в их числе и те, кто попал в пробку. Некоторые сгорели прямо в своих автомобилях.

Авария создала серьёзную нагрузку на больницы Фритауна, которые уже много лет и так не получают достаточного финансирования.

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