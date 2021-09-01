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В Перу автобус сорвался в пропасть, десятки жертв

В Перу автобус сорвался в пропасть, десятки жертв

Смертоносное ДТП в Перу. Рейсовый автобус сорвался в пропасть. Погибло не менее 29 пассажиров. Инцидент произошёл..

Дата загрузки: 2021-09-01

Смертоносное ДТП в Перу. Рейсовый автобус сорвался в пропасть. Погибло не менее 29 пассажиров.

Инцидент произошёл на главной автомагистрали, которая соединяет столицу Лиму с перуанскими Андами, недалеко от города Матукана.
Как сообщили в полиции, в автобусе было 63 пассажира.

[выживший]:
«Автобус начал ехать зигзагом. Пассажиры просили водителя остановиться, но автобус продолжал ехать зигзагом. Нам с подругой оставалось только вцепиться в сидения, мы держались крепко. Помню, как мы перевернулись. Потом был удар. Мы оказались на полу. Мы с подругой смогли выбраться».

Что стало причиной ДТП, пока не сообщается, ведётся следствие.

Это уже вторая подобная трагедия в Перу за последние несколько дней. 27 августа в другой части Анд сорвался в пропасть автобус, перевозивший шахтёров. Погибло 16 человек.

Эти два инцидента не связаны, однако такие происшествия в Перу – не редкость, особенно в Андах. Горная цепь тянется через всю страну, и трассы расположены на высоких скалах.
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