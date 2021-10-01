Забег галапагосских черепах устроили в Лондонском зоопарке

Забег, глядя на который придётся набраться терпения. В Лондонском зоопарке состязаются три галапагосские черепахи. Они обучены..

Забег, глядя на который придётся набраться терпения. В Лондонском зоопарке состязаются три галапагосские черепахи. Они обучены следовать за конусом определённого цвета. При этом лакомство обязательно.

Соревнуются три сестры – Полли, Долли и Присцилла. 26-летние черепахи должны финишировать в своём новом доме.

[Бенджамин Тэпли, сотрудник Зоологического общества Лондона]:

«Дело не столько в физических упражнениях, сколько в спокойном способе перемещения рептилий в их новый вольер. Прогулка весьма полезна для них. Стоит прекрасный солнечный день, и они впервые гуляют по территории зоопарка».

В дикой природе галапагосским черепахам угрожает исчезновение. Эти сёстры родились в Цюрихском зоопарке в рамках программы разведения. В Лондон приехали в 2009-м.

В новом доме эти питомицы окажутся в такой же среде, как на Галапагосских островах. Там высажены привычные таким рептилиям растения и есть водоёмы.

[Бенджамин Тэпли, сотрудник Зоологического общества Лондона]:

«Этот вольер очень большой. Черепахам не придётся всё время сталкиваться нос к носу. У них будет много места. И замечательно то, что мы даём им большой выбор. У каждой черепахи будет своя зона для купания. Там есть несколько прудов и много заболоченных мест».

Сначала в гонке лидировала Долли, потом сёстры её обогнали. В итоге Полли вошла в новый дом через 1 час 9 минут после старта. Присцилла уступила ей две минуты. Ну а меланхоличная Долли добралась до финиша спустя ещё 10 минут.

Черепахи пока осваиваются в новом жилище. Увидеть их там можно будет после 9 октября.

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