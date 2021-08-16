Волонтёры спасают животных, которые остались одни из-за COVID

4-летний питбуль Глэдис два дня провела дома без еды. Потом к ней на помощь пришли волонтёры...

4-летний питбуль Глэдис два дня провела дома без еды. Потом к ней на помощь пришли волонтёры. Она оказалась среди тысяч брошенных домашних животных в Индонезии. Их хозяев либо увезли в больницы с коронавирусом, либо поместили в изоляцию.

Теперь в стране запустили программу помощи животным.

[Херлина Курниаван, сестра владельца собаки]:

«Моего младшего брата два дня назад начали лечить от лихорадки Денге. Однако его ПЦР-тест показал положительный результат на COVID. Он боялся за собаку. Она не ела два дня».

В Индонезии продолжается одна из крупнейших в Азии вспышек COVID. Выявили более трёх миллионов 700 тысяч случаев заражения. Более 100 тысяч человек умерли.

Волонтёры часто оказывают временную помощь. Иногда животных забирают насовсем и отправляют в приюты.

[Дони Хердару, основатель организации защиты животных]:

«Наша помощь зависит от того, что нужно владельцам. Мы либо навсегда забираем питомца и берём уход в свои руки, либо делаем это на временной основе, как в случае с Глэдис. Мы также просто можем кормить животных, чистить их клетки и купать».

При этом ветеринары отмечают, что самый лучший вариант – это когда питомец остаётся вместе со своим заболевшим хозяином. Главное, следовать некоторым правилам.

[Магда Румавас, ветеринар]:

«Многие, у которых выявили COVID, спрашивали меня, что им делать с их собаками. Хорошо было бы, если бы собаки могли быть с хозяевами во время изоляции, поскольку могут развлекать людей, могут избавить от стресса. Только не целуйте и не обнимайте собак, поскольку они могут стать переносчиками коронавируса».

Программа уже помогла 40 собакам и пяти кошкам в провинции Ява.

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