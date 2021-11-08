Собачки-кошечки: выставка рождественских игрушек проходит в Лондоне

Не удивляйтесь, если в этом году вместо шариков на ёлках увидите кошечек, собачек и других животных...

Не удивляйтесь, если в этом году вместо шариков на ёлках увидите кошечек, собачек и других животных. Это новый тренд. В Европе в этом сезоне хотят показать, что без домашних питомцев пережить месяцы пандемии было бы непросто.

На выставке рождественских подарков в Лондоне на посетителей с прилавков смотрят приветливые мордочки. Кое-где вообще можно забыться и представить себя на ярмарке товаров для животных.

Эта компания считает, что настало время класть под рождественские ёлки и подарки для питомцев. Тут предлагают купить самые разные товары: от подушечек и пледов до ошейников, мисок и многого другого.

[Кимберли Кручер, сотрудница Creature Clothes]:

«Сейчас я трачу больше денег на своих собак, чем на своих детей. Может это и плохо, но думаю, что люди готовы больше вкладывать в своих питомцев, поскольку те помогли нам пережить последние полтора года».

А это прилавок компании, которая занимается ёлочными игрушками. Супружеская пара, которая ею владеет, заказывает их у мастеров по всей Европе.

[Вайнард Вилкинсон, владелец Snowflake Christmas Emporium]:

«Когда мы только начинали, то заметили, что некоторые производители делают фигурки собственных собак. Жена предложила купить много собак, потому что она их обожает».

А если вам нужно что-то более персонализированное, то отправляйтесь к стенду Абигейл Рейнер. Она сваляет вам копию вашего питомца из войлока.

[Абигейл Рейнер, участница выставки]:

«Я валяльщица, делаю на заказ домашних животных. Мне присылают фотографию, и делаю фигурку в технике сухого валяния».

Вообще она может сделать любое животное: от свиньи до жирафа. Но, говорит, что самый большой спрос – на собак.

[Абигейл Рейнер, участница выставки]:

«Ко мне постоянно приходят люди и рассказывают, что во время локдауна купили своему сыну или дочке щенка. Думаю, в этом году больше людей завели себе питомцев».

Такие работы стоят от 40 до 1000 долларов США.

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