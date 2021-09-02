Показ Dolce & Gabbana: блеск, цвета и символы Венеции

Под «Времена года» Вивальди модели торжественно идут по подиуму, который установлен на площади Святого Марка в..

Под «Времена года» Вивальди модели торжественно идут по подиуму, который установлен на площади Святого Марка в Венеции. Показ организовал модный дом Dolce & Gabbana. Он представляет свою кутюрную коллекцию, а также ювелирные и часовые новинки.

Модные показы здесь ещё никогда не проходили. Мероприятие Alta Moda авторы посвятили городу. На платьях и накидках вышиты символы Венеции: крылатый лев Святого Марка и гондолы.

Кое-где вышивка выполнена в виде муранского стекла и узоров пола в соборе Святого Марка.

А фигурные рукава повторяют очертания куполов собора, карнавальных масок и носов гондол.

В целом коллекция яркая и мерцающая. Наряды украшены блёстками, кристаллами и другими сверкающими элементами.

Цвета и узоры яркие и насыщенные. То же можно сказать и о монохромной коллекции вечерних платьев. Примечательно, что моделей в этих образах обули в туфли на плоской подошве.

Показ посетили звёзды из мира кино, телевидения и музыки.

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