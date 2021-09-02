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Показ Dolce & Gabbana: блеск, цвета и символы Венеции

Показ Dolce & Gabbana: блеск, цвета и символы Венеции

Под «Времена года» Вивальди модели торжественно идут по подиуму, который установлен на площади Святого Марка в..

Дата загрузки: 2021-09-02

Под «Времена года» Вивальди модели торжественно идут по подиуму, который установлен на площади Святого Марка в Венеции. Показ организовал модный дом Dolce & Gabbana. Он представляет свою кутюрную коллекцию, а также ювелирные и часовые новинки.

Модные показы здесь ещё никогда не проходили. Мероприятие Alta Moda авторы посвятили городу. На платьях и накидках вышиты символы Венеции: крылатый лев Святого Марка и гондолы.

Кое-где вышивка выполнена в виде муранского стекла и узоров пола в соборе Святого Марка.

А фигурные рукава повторяют очертания куполов собора, карнавальных масок и носов гондол.

В целом коллекция яркая и мерцающая. Наряды украшены блёстками, кристаллами и другими сверкающими элементами.

Цвета и узоры яркие и насыщенные. То же можно сказать и о монохромной коллекции вечерних платьев. Примечательно, что моделей в этих образах обули в туфли на плоской подошве.

Показ посетили звёзды из мира кино, телевидения и музыки.
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