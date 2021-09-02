Показ Dolce & Gabbana: блеск, цвета и символы Венеции
Под «Времена года» Вивальди модели торжественно идут по подиуму, который установлен на площади Святого Марка в..
Дата загрузки: 2021-09-02
Модные показы здесь ещё никогда не проходили. Мероприятие Alta Moda авторы посвятили городу. На платьях и накидках вышиты символы Венеции: крылатый лев Святого Марка и гондолы.
Кое-где вышивка выполнена в виде муранского стекла и узоров пола в соборе Святого Марка.
А фигурные рукава повторяют очертания куполов собора, карнавальных масок и носов гондол.
В целом коллекция яркая и мерцающая. Наряды украшены блёстками, кристаллами и другими сверкающими элементами.
Цвета и узоры яркие и насыщенные. То же можно сказать и о монохромной коллекции вечерних платьев. Примечательно, что моделей в этих образах обули в туфли на плоской подошве.
Показ посетили звёзды из мира кино, телевидения и музыки.
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