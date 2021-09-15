В уникальную гробницу Джосера снова пускают туристов

В Египте вновь открыли для посещения южную гробницу царя Джосера. Её возраст – 4700 лет. Она..

[Мустафа Вазири, глава Высшего совета Египта по делам древностей]:

«Сегодня, после 15 лет архитектурных работ по обновлению, впервые открылась южная гробница. Я говорю о шахте размером 7,5 на 7,5 метров и глубиной метр 30 сантиметров».

В Египте вновь открыли для посещения южную гробницу царя Джосера. Её возраст – 4700 лет. Она входит в погребальный комплекс фараона.

Гробница внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследователи до сих пор ведут дискуссии о её предназначении.

[Мустафа Вазири, глава Высшего совета Египта по делам древностей]:

«У Джосера есть две гробницы: южная и царская. Некоторые исследователи предполагают, что южную гробницу, возможно, построили для сохранения его останков. Другие говорят, что она была построена как символическая».

Центральный элемент погребального комплекса – ступенчатая пирамида с усечённой вершиной. Под ней находится лабиринт из коридоров, украшенных рисунками и надписями. Они ведут к основной могильной шахте. В её центре находится саркофаг. Но фараон был похоронен не в нём, а в более крупной царской гробнице.

К слову, саму царскую гробницу тоже недавно реставрировали. Работы продолжались 14 лет и завершились в марте прошлого года. Обошлись более чем в 6,5 миллионов долларов.

Фараона Джосера называют основателем III династии. Считается, что при его правлении завершился процесс объединения Верхнего и Нижнего Египта в одно государство.

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