Шоколадные платья очаровывают публику на выставке в Париже
Мода и шоколад вдохновили дизайнеров на создание экстравагантных нарядов. На подиум выходят модели в платьях, усыпанных..
Дата загрузки: 2021-10-28
Некоторые модели сами участвовали в создании шоколадных платьев.
[Леа Франсуа, модель]:
«Думаю, это единственное платье на выставке, полностью сделанное из шоколада. Оно весит 12 килограммов. Труд невероятный».
«Салон шоколада» вернулся в выставочный центр Порт-де-Версаль впервые с начала пандемии. В нём участвуют 280 шоколатье и кондитеров со всего мира.
В течение пяти дней здесь будут проходить выставки шоколадных скульптур, соревнования и мастер-классы. Все шоколадные изделия можно попробовать и купить.
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