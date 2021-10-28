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Шоколадные платья очаровывают публику на выставке в Париже

Шоколадные платья очаровывают публику на выставке в Париже

Мода и шоколад вдохновили дизайнеров на создание экстравагантных нарядов. На подиум выходят модели в платьях, усыпанных..

Дата загрузки: 2021-10-28

Мода и шоколад вдохновили дизайнеров на создание экстравагантных нарядов. На подиум выходят модели в платьях, усыпанных сладкими украшениями. В Париже проходит 26-й «Салон шоколада». В этом году тема выставки – «Ренессанс».

Некоторые модели сами участвовали в создании шоколадных платьев.

[Леа Франсуа, модель]:
«Думаю, это единственное платье на выставке, полностью сделанное из шоколада. Оно весит 12 килограммов. Труд невероятный».

«Салон шоколада» вернулся в выставочный центр Порт-де-Версаль впервые с начала пандемии. В нём участвуют 280 шоколатье и кондитеров со всего мира.

В течение пяти дней здесь будут проходить выставки шоколадных скульптур, соревнования и мастер-классы. Все шоколадные изделия можно попробовать и купить.
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