Перу нашли четыре древние могилы времён культуры уари

Четыре древних захоронения обнаружили перуанские археологи в городе Чиклайо. Эти могилы принадлежат культуре уари. Их первые..

Четыре древних захоронения обнаружили перуанские археологи в городе Чиклайо. Эти могилы принадлежат культуре уари. Их первые нашли в регионе Ламбаеке. Эта цивилизация существовала с VI по X века нашей эры.

[Эдгар Бракамонте, археолог]:

«Мы нашли четыре захоронения детей и молодых людей с явными признаками насилия. Возможно, их принеси в жертву в начале строительства. Но надо провести исследования, чтобы определить, так ли это».

Для захоронения этих тел индейцы использовали разные погребальные обряды. По мнению учёных, это говорит о тесной взаимосвязи представителей различных культур региона Ламбаеке.

В гробницах также обнаружили артефакты: кувшин, бутылку, горшок и нож в форме полумесяца. Такие ножи использовали во время религиозных церемоний. Находки принадлежат культурам мочика и сикан.

При культуре уари было хорошо развито террасное земледелие и проложено много дорог. В IX веке эта цивилизация начала приходить в упадок. На смену ей пришла культура уанка.

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