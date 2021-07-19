«Тур де Франс»: кто стал победителем

Болельщики собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы поприветствовать победителя «Тур де Франс». Им стал словенец..

Болельщики собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы поприветствовать победителя «Тур де Франс». Им стал словенец Тадей Погачар. Он побеждает уже второй год подряд.

Погачар более чем на пять минут опередил своего ближайшего преследователя в общем зачёте – датчанина Йонаса Вингегора. Третьим стал представитель Эквадора Ричард Карапас.

При этом 22-летний Погачар стал самым молодым гонщиком, который выигрывает главный титул два года подряд.

[Николина Спакоска, болельщица из Словении]:

«Это чудесно, и для Словении тоже, поскольку мы маленькая страна, и этот спорт делает нас узнаваемыми». [Матияз Рот, болельщик из Словении]:

«Он всегда был самым маленьким в команде, он был наполовину ниже и на 10 килограммов легче других парней, и поэтому он должен был бороться с самого начала. Но сейчас он вырос и находится на том же уровне, и я думаю, что он всё ещё растет, развивает своё тело и прогрессирует ещё больше».

В связи с эпидемией всех болельщиков проверяли на наличие необходимых паспортов здоровья на вход.

Между тем, Погачар отправляется в Токио для участия в Олимпиаде. Она стартует 23 июля.

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