Паралимпиада-2020 завершилась фейерверком над стадионом в Токио

И снова над национальным стадионом в Токио ослепительный фейерверк. Завершилась Паралимпиада 2020 года. Толпы людей собрались..

[житель Токио]:

«Конечно, можно посмотреть это по телевизору, и здесь, возможно, слишком многолюдно. Но, поскольку Игры заканчиваются, хочу увидеть это».

И снова над национальным стадионом в Токио ослепительный фейерверк. Завершилась Паралимпиада 2020 года. Толпы людей собрались поблизости, чтобы своими глазами увидеть яркое шоу. Сама церемония закрытия Игр прошла без зрителей

В Токио, как и в некоторых других регионах страны, распространяется дельта-штамм коронавируса. Действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за плохой эпидемиологической обстановки большинство соревнований прошли без зрителей.

[жительница Токио]:

«Я надеялась, что (на Олимпийский стадион) пустят зрителей и можно будет насладиться мероприятием. Очень обидно, что всё так заканчивается».

В Международном паралимпийском комитете же считают важным то, что Паралимпиада в условиях пандемии всё же состоялась.

[Эндрю Парсонс, глава Международного паралимпийского комитета]:

«Много раз мы думали, что Игры могут не состояться – и до их переноса, и после. Но от японской стороны всегда исходила поддержка. Её представители были тверды, настойчивы и позитивны».

Паралимпиада в Токио прошла с 24 августа по 5 сентября. Более 4000 спортсменов соревновались в 22 видах спорта. На Играх разыграли 539 комплектов медалей.

По количеству золотых наград на первом месте Китай. На его счету 96 медалей. Британские спортсмены на втором месте с 41 наградой. У США – третье место и 37 золотых медалей. Россияне завоевали на одну меньше.

Однако по общему количеству медалей Россия опередила США и, завоевав 118 наград, заняла третью строчку в списке. На первом и втором местах – Китай и Великобритания, которые получили 207 и 124 медали соответственно.

Всего 86 сборных стали обладателями наград Паралимпиады, 62 из них завоевали золото.

Следующие Паралимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

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