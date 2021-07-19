В Москве снова можно посещать кафе и рестораны без QR-кодов

В Москве снова можно свободно посещать рестораны, бары и кафе. Власти столицы отменили обязательную систему QR-кодов...

В Москве снова можно свободно посещать рестораны, бары и кафе. Власти столицы отменили обязательную систему QR-кодов. Она действовала три недели. Её ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса.

QR-код подтверждает, что предъявитель привился двумя компонентами вакцины, либо в последние полгода переболел коронавирусом, либо получил отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен три дня. Гостей без QR-кода обслуживали только на летних верандах.

Жители Москвы рады отмене ограничительной меры.

[Анна, жительница Москвы]:

«QR-коды – немножко сложновато, потому что я недавно только второй раз привилась, а у меня ещё не пришёл QR-код». [Марина, жительница Москвы]:

«Конечно, радует. Вчера мы забыли QR-код и не смогли перекусить». [Мохаммад, житель Москвы]:

«У меня есть знакомый, у него ресторан, и из-за этих QR-кодов там гостей заметно убавилось».

Помимо отмены системы QR-кодов, снято ограничение на ночную работу баров и клубов. Гостей снова могут принимать детские игровые комнаты и фуд-корты. Однако ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными. Исключение сделано только для тех заведений общепита, которые добровольно продолжат применять систему QR-кодов.

При этом сохраняется требование об обязательной вакцинации 60% работников некоторых сфер деятельности. Выполнить его нужно до 15 августа.

По словам мэра Москвы, QR-коды отменили в связи с тем, что уменьшилось количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Однако эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная.

В целом по России суточное число заражённых пока существенно не сокращается. В воскресенье было выявлено более 25 тысяч новых случаев COVID-19, скончались более 760 человек. В общей сложности зарегистрировано почти 6 миллионов случаев заражения и более 140 тысяч смертей.

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