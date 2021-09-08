Это лето для Европы стало самым жарким в истории

Минувшее лето стало для Европы самым жарким в истории. Отрыв от предыдущих лет небольшой, но всё..

Минувшее лето стало для Европы самым жарким в истории. Отрыв от предыдущих лет небольшой, но всё же показатели рекордные.

Об этом сообщает Агентство ЕС по вопросам изменения климата под названием «Коперник». По его данным, средняя температура этим летом была почти на один градус выше показателя за период с 1991 по 2020 годы, то есть за последние 29 лет.

Предыдущие рекорды были установлены в 2010 и 18 годах. Если сравнивать их в отдельности, то нынешнее лето оказалось жарче на одну десятую градуса по Цельсию.

Для Европы июль этого года был вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Температура была на 1,4 градуса по Цельсию выше, чем в среднем за предыдущие 29 лет. А самым жарким выдался июль 2010 года.

Август 2021 года для Европы был близок к среднему значению за период с 1991 по 2020 годы. Но ситуация по странам очень отличалась. Так, в Средиземноморье были побиты температурные рекорды, однако на севере показатели температуры были ниже среднего.

Агентство «Коперник» собирает данные с 1950 года. Однако оно также использует другие источники. Некоторые ведут учёт ещё с середины XIX столетия.

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