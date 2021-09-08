«Человек-паук» и «три мушкетёра» покорили небоскрёб под Парижем

Впервые французский «человек-паук» Ален Робер покорил небоскрёб не один, а в компании. Вместе с ним на..

Впервые французский «человек-паук» Ален Робер покорил небоскрёб не один, а в компании. Вместе с ним на башню в пригороде Парижа забрались трое молодых скалолазов. Это два француза и поляк.

[Ален Робер, французский «человек-паук»]:

«Это идея Лео. Я сказал: почему бы и нет. Потом добавил, что можно взять и двоих. Тогда мой давний поклонник Марчин тоже захотел присоединиться. Но я не мог не взять и Алекси. И сказал: хорошо, давайте сделаем это все вместе. Как мушкетёры».

Теперь отчаянные скалолазы так себя и называют.

«Пауки-мушкетёры» покорили башню высотой 187 метров. Сделали это без приспособлений, страховки и, как обычно, без разрешения. Наверху скалолазов поджидала полиция. Роберу не привыкать. А его компаньоны, похоже, думают только о выпавшей им чести.

[Алекси Ландо, скалолаз]:

«Он герой моего детства. Очень меня вдохновляет. Для меня – большая честь (подняться с ним вместе). Я увлёкся скалолазанием в восемь лет и с тех пор наблюдал за Аленом Робером. Я даже не думал, что когда-нибудь встречусь с ним».

«Человек-паук» увлекается верхолазаньем с 12 лет. Покорил уже более 90 небоскрёбов по всему миру. Числится в Книге рекордов Гиннесса. Недавно Роберу исполнилось 59, но оставлять увлечение не думает.

[Ален Робер, французский «человек-паук»]:

«Всё зависит от моей физической формы. А это значит, что я не вижу никаких препятствий для восхождений даже в 70 и более лет».

Ален покорил эту башню в пригороде Парижа уже одиннадцать раз. Нынешнее восхождение совершил в знак протеста против «ковидных» паспортов. Другая цель – почтить память знаменитого французского актёра Жан-Поля Бельмондо, который скончался на днях в возрасте 88 лет.

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