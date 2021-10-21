Как индианки встречали воинов-победителей
Яркие одежды и сверкающие клинки. 200 индийских девушек исполняют танец доблести в городе Раджкот. Так в..
Дата загрузки: 2021-10-21
Среди зрителей – члены бывшей королевской семьи Раджкота.
[Кадамбари Деви, принцесса]:
«Это традиция общины раджпутов. И все знают, скольким пожертвовали эти воины ради страны. А сейчас девушки танцуют с мечами, поклоняясь богине-воительнице Дурге».
Раджпуты – это этническая сословная группа, насчитывающая 17 миллионов человек. Её представители живут на севере Индии и в Пакистане.
С IX века раджпуты играли важную политическую роль в Северной Индии. В середине XVI столетия они потерпели поражение в битве с Великими Моголами. После этого раджпуты поступили к ним на службу, чтобы сохранить автономию своих княжеств.
Танец с мечами становится популярным по всей Индии. Внимание к обычаю привлекла индийский политик и бывшая модель Смрити Ирани. Два года назад она виртуозно исполнила такой танец. Видео с ним набрало множество просмотров в Интернете.
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