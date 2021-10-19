Дайвер нашёл меч крестоносца в Средиземном море

Он покрыт ракушками и морскими организмами, но в нём безошибочно угадывается грозное оружие. Древний меч нашёл..

Он покрыт ракушками и морскими организмами, но в нём безошибочно угадывается грозное оружие. Древний меч нашёл на дне Средиземного моря израильский дайвер-любитель. Он нырял у побережья рядом с Кармельским нагорьем недалеко от города Хайфа.

Дайвер передал находку Управлению древностей Израиля. Учёные полагают, что меч мог принадлежать рыцарю-крестоносцу, который приплыл сюда почти тысячу лет назад. Здесь располагается естественная бухта, и моряки часто находили в ней убежище от штормов.

[Яков Шарвит, морской археолог]:

«Возможно, этот крестоносец принадлежал к сообществу рыцарей, которые сидели в цитадели Атлита, потому что она находилась не так далеко от этого места».

Специалисты считают, что меч сделан из железа. Но более ясная картина предстанет после того, как оружие очистят от наростов. Сейчас пока известны только размеры: длина клинка – метр, рукоятки – 30 сантиметров.

[Яков Шарвит, морской археолог]:

«Он тяжёлый. Веса добавляют прилипшие ракушки, но и сам он железный и очень большой. Бывают и побольше этого – например, двуручные мечи. Но этот всё равно очень тяжёлый».

Это означает, что рыцарь, сражавшийся этим мечом, был очень сильным.

[Яков Шарвит, морской археолог]:

«Я пытаюсь представить его на поле боя в доспехах, с мечом и сражающимся. Ему нужно было находиться в отличной физической форме. Возможно, рыцари были выше нас ростом, и совершенно точно – они были сильнее. Это удивительно».

Вероятно, раньше меч был скрыт под песком. Подводные течения со временем смыли его, и оружие обнажилось.

Находку тщательно изучат. Потом меч отреставрируют и выставят в музее.

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