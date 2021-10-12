100 лет на дне: музей затонувших военных кораблей открылся в Турции

Поросший водорослями, но по-прежнему грозный и величественный. Этот военный корабль затонул у берегов Турции в проливе..

Поросший водорослями, но по-прежнему грозный и величественный. Этот военный корабль затонул у берегов Турции в проливе Дарданеллы 106 лет назад. Тогда же здесь обрели вечный покой ещё множество судов, участвовавших в знаменитой Дарданелльской операции.

Теперь на месте масштабных сражений открылся исторический подводный парк «Галлиполи». Дайвер и фотограф Савас в числе первых отправился в это путешествие во времени.

[Савас Каракас, дайвер]:

«Всё это связано с моим дедушкой. У него была изуродована рука. Его ранили в бою, и руку обожгло. В детстве я всегда боялся на неё смотреть. Но, когда я приехал сюда и погрузился на дно, ржавый металл напомнил мне о деде, и кажется, будто я снова держу его за руку».

Дарданелльская операция проходила в годы Первой мировой войны. Страны Антанты хотели захватить Стамбул, чтобы вывести Османскую империю из войны и открыть морской путь в Россию. В проливе разворачивались масштабные сражения.

В подводном парке можно осмотреть 14 кораблей. Некоторые затонули на глубине нескольких метров, а некоторые покоятся в 80 метрах под водой. Экскурсия начинается с британского броненосца «Маджестик». 120-метровое судно затонуло на глубине 24 метра. Оно и другие экспонаты хорошо сохранились.

[Али Этхем, дайвер]:

«Я нырял почти на всех участках и очень взволнован. Увидев затонувшие корабли, я словно пережил момент их гибели и прочувствовал тяготы войны».

Дарданелльская операция длилась с 19 февраля 1915 года по 9 января 16-го. Она потерпела неудачу, и союзные войска были эвакуированы.

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