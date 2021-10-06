Подводной йоге обучают в Сент-Люсии на Карибском море

Эти дайверы неслучайно обосновались на затонувшем корабле в Карибском море. Здесь, на глубине шесть метров, они..

Эти дайверы неслучайно обосновались на затонувшем корабле в Карибском море. Здесь, на глубине шесть метров, они занимаются йогой. Такой вид отдыха предлагают туристам в Сент-Люсии на одноимённом острове.

Сначала инструктор обучает упражнениям наверху. Потом их можно повторять в воде.

[Эбигейл Браун, инструктор]:

«Эти занятия должны помочь людям успокоиться, забыть о ситуации с COVID и обо всём остальном. Также это знакомство с йогой. Если просто сказать, что у нас проходят занятия йогой, то люди могут не прийти. Но если пригласить на подводную йогу, то дайверы могут захотеть попробовать».

Можно позаниматься йогой и на зелёной полянке – в окружении деревьев и под пение колибри. Чтобы привлечь птиц, рядом развешивают кормушки.

[Дениз Бенуа, сотрудница отеля]:

«Мы на тропическом острове, и птицы – часть местной природы. Думаем, это улучшит самочувствие людей, добавит успокаивающих звуков, поможет расслабиться и побыть в гармонии с природой».

Туристическая индустрия до пандемии составляла не менее 65% ВВП Сент-Люсии. Сейчас туристы понемногу возвращаются. В основном это путешественники из США. Вскоре начнут приезжать британцы и канадцы.

[Дениз Бенуа, сотрудница отеля]:

«Мы уверены, что на свежем воздухе человеку легче вернуться в естественное состояние. У нас здесь местные органические фрукты и овощи, специи и зелень. Всё это на пользу здоровью и помогает улучшить самочувствие».

Сент-Люсия находится в восточной части архипелага Малые Антильские острова. Главные отрасли местной экономики – сельское хозяйство и туризм. Раньше страну ежегодно посещали 300 тысяч иностранцев.

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