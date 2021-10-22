Датские дайверы очищают море от мусора

Эти датские дайверы вскоре погрузятся в воду и увидят то, что скрыто от человеческих глаз. Но..

[Джамила Лилья, соосновательница организации Os Om Havet]:

«Это не наш мусор, но он наше будущее. И я как биолог знаю о проблеме и хочу рассказать о ней людям».

Эти датские дайверы вскоре погрузятся в воду и увидят то, что скрыто от человеческих глаз. Но это не пиратские сокровища, а горы мусора. Они лежат на дне пролива рядом со старинным морским портом недалеко от Копенгагена.

Пять лет назад Джамила и ещё двое молодых биологов побывали на учёбе в Австралии. Там хорошо изучили проблему загрязнения мирового океана. Вернувшись домой, хотели помогать датским экологам очищать море от мусора. Оказалось, никто этим не занимается. Тогда за дело взялись сами.

В спасении моря участвуют волонтёры. Дайверы поднимают отходы со дна, а другие добровольцы их сортируют.

[Мортен, дайвер-волонтёр]:

«Это, конечно, капля в море. Но если мы очистим это место, то хотя бы здесь не будет пластика».

В проливе находят металлические банки, пластиковые стаканы, полиэтиленовую упаковку, старые шины и много чего другого.

[Марк Аллентофт-Ларсен, сооснователь организации Os Om Havet]:

«Большая часть мусора опускается на дно. И в этом проблема, потому что люди не видят его. Он утонул, и на этом всё. С глаз долой – из сердца вон».

Мусор собирают и с поверхности воды. К этому подключаются гребцы на байдарках. В районе форта собрали почти шесть тонн отходов. После сортировки их отправляют на переработку.

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