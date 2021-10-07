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130 000 экспонатов представили в новом Музее флоры и фауны в Мексике

130 000 экспонатов представили в новом Музее флоры и фауны в Мексике

От бабочек до скелетов китов – в новом Музее флоры и фауны в Мехико можно своими..

Дата загрузки: 2021-10-07

От бабочек до скелетов китов – в новом Музее флоры и фауны в Мехико можно своими глазами увидеть разнообразие природы. Выставку открыл Национальный автономный университет Мексики.

Музей также будет и исследовательским центром.

[Сусана Магальон, сотрудница университета]:
«Здесь будут проходить замечательные выставки, посвящённые биоразнообразию и научным исследованиям. И одновременно здесь будут работать много наших учёных».

Открытие выставочного павильона спонсировал благотворительный фонд имени Карлоса Слима.

[Карлос Слим, глава благотворительного фонда]:
«Эти выставки помогут распространять знания. Студенты и другие гости больше заинтересуются наукой и техникой, а также природой».

На выставке представлены 130 тысяч видов растений и животных, в том числе – редких.
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