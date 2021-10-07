130 000 экспонатов представили в новом Музее флоры и фауны в Мексике
От бабочек до скелетов китов – в новом Музее флоры и фауны в Мехико можно своими..
Дата загрузки: 2021-10-07
Музей также будет и исследовательским центром.
[Сусана Магальон, сотрудница университета]:
«Здесь будут проходить замечательные выставки, посвящённые биоразнообразию и научным исследованиям. И одновременно здесь будут работать много наших учёных».
Открытие выставочного павильона спонсировал благотворительный фонд имени Карлоса Слима.
[Карлос Слим, глава благотворительного фонда]:
«Эти выставки помогут распространять знания. Студенты и другие гости больше заинтересуются наукой и техникой, а также природой».
На выставке представлены 130 тысяч видов растений и животных, в том числе – редких.
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