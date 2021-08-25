В Токио стартовали Паралимпийские игры-2020
Яркие огни фейерверков осветили ночное небо над Японским национальным стадионом в Токио. Здесь стартовали Паралимпийские игры-2020...
Дата загрузки: 2021-08-25
Яркие огни фейерверков осветили ночное небо над Японским национальным стадионом в Токио. Здесь стартовали Паралимпийские игры-2020.
На церемонии открытия нет ни одного зрителя – только участники Игр и почётные гости. При этом делегации 20 стран не пришли на стадион из-за опасения заразиться коронавирусом.
В Токио и некоторых других регионах страны власти продлили режим чрезвычайной ситуации до 12 сентября. Так они хотят сдержать распространения дельта-штамма, который вызвал пятую волну эпидемии в Японии.
Организаторы Игр призывали людей смотреть церемонию открытия дома по телевизору. Однако десятки человек всё равно собрались у стадиона, чтобы вживую увидеть красочное шоу.
Многие жители Токио обеспокоены эпидемиологической обстановкой, но всё же поддерживают проведение Паралимпиады.
[жительница Токио]:
«Сейчас ситуация с COVID ещё хуже, чем во время Олимпиады. Меня пугает распространение коронавируса. Но я считаю, что Япония как страна-хозяйка (Паралимпийских игр) делает всё возможное для безопасности спортсменов».
На Паралимпиаде выступит более 4000 спортсменов. Они будут соревноваться в 22 видах спорта. На Играх разыграют 539 комплектов медалей.
Все состязания, так же, как и во время Олимпиады, пройдут без зрителей. Игры завершатся 5 сентября.
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