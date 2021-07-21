Джефф Безос успешно слетал в космос на своём корабле

Джефф Безос стал вторым миллиардером, который побывал в космосе в этом месяце. Он совершил суборбитальный полёт..

Джефф Безос стал вторым миллиардером, который побывал в космосе в этом месяце. Он совершил суборбитальный полёт на корабле New Shepard. Построила ракету его собственная компания Blue Origin.

Аппарат поднялся на 107 километров над уровнем моря, преодолев линию Кармана. Через 10 минут капсула благополучно опустилась в пустыне на западе Техаса.

На борту с Безосом находился его брат Марк, 82-летняя бывшая лётчица Уолли Фанк и 18-летний нидерландец Оливер Дамен. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Дамен – самым молодым.

Это первый рейс New Shepard с экипажем на борту после 15 испытательных полётов.

[Джефф Безос, основатель компании Blue Origin]:

«Мы проложим дорогу в космос, чтобы наши дети и внуки смогли построить будущее. Мы должны это сделать, чтобы решить проблемы на Земле».

Уолли Фанк – в авиации с 20 лет, но слетать в космос так и не смогла. Теперь же её мечта сбылась.

[Уолли Фанк, участница полёта]:

«Я чувствовала большой заряд энергии и совсем не волновалась. Ощущала себя как обычный человек, летящий в космос. Именно это я и хотела почувствовать». [Джефф Безос, основатель компании Blue Origin]:

«Я могу подтвердить, что Уолли нисколько не волновалась».

Поднявшись в космос, экипаж несколько минут провёл в невесомости. Потом капсула вернулась на Землю с помощью парашютов.

За взлётом и посадкой наблюдали десятки зрителей, которые собрались рядом с ранчо Безоса.

[Говард, житель Хьюстона]:

«Blue Origin и её конкуренты отлично справляются с задачей, позволяя обычному человеку слетать в космос. Это круто. Можно, конечно, посмотреть на всё это в интернете. Но быть прямо здесь и слышать все звуки – это не сравнить с видео».

За девять дней до этого в космосе побывал миллиардер Ричард Брэнсон и пять членов экипажа из его компании Virgin Galactic. Бизнесмен также летал на собственном корабле.

Безос и Брэнсон планируют развивать индустрию космического туризма. По мнению экспертов, она будет приносить большие доходы.

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