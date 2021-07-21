Джефф Безос успешно слетал в космос на своём корабле
Джефф Безос стал вторым миллиардером, который побывал в космосе в этом месяце. Он совершил суборбитальный полёт..
Дата загрузки: 2021-07-21
Аппарат поднялся на 107 километров над уровнем моря, преодолев линию Кармана. Через 10 минут капсула благополучно опустилась в пустыне на западе Техаса.
На борту с Безосом находился его брат Марк, 82-летняя бывшая лётчица Уолли Фанк и 18-летний нидерландец Оливер Дамен. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Дамен – самым молодым.
Это первый рейс New Shepard с экипажем на борту после 15 испытательных полётов.
[Джефф Безос, основатель компании Blue Origin]:
«Мы проложим дорогу в космос, чтобы наши дети и внуки смогли построить будущее. Мы должны это сделать, чтобы решить проблемы на Земле».
Уолли Фанк – в авиации с 20 лет, но слетать в космос так и не смогла. Теперь же её мечта сбылась.
[Уолли Фанк, участница полёта]:
«Я чувствовала большой заряд энергии и совсем не волновалась. Ощущала себя как обычный человек, летящий в космос. Именно это я и хотела почувствовать».
[Джефф Безос, основатель компании Blue Origin]:
«Я могу подтвердить, что Уолли нисколько не волновалась».
Поднявшись в космос, экипаж несколько минут провёл в невесомости. Потом капсула вернулась на Землю с помощью парашютов.
За взлётом и посадкой наблюдали десятки зрителей, которые собрались рядом с ранчо Безоса.
[Говард, житель Хьюстона]:
«Blue Origin и её конкуренты отлично справляются с задачей, позволяя обычному человеку слетать в космос. Это круто. Можно, конечно, посмотреть на всё это в интернете. Но быть прямо здесь и слышать все звуки – это не сравнить с видео».
За девять дней до этого в космосе побывал миллиардер Ричард Брэнсон и пять членов экипажа из его компании Virgin Galactic. Бизнесмен также летал на собственном корабле.
Безос и Брэнсон планируют развивать индустрию космического туризма. По мнению экспертов, она будет приносить большие доходы.
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