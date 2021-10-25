Олимпиада бородачей прошла в Германии

Усы и бороды всех размеров и форм показывают на ежегодном конкурсе на юге немецкой Баварии. Около..

Усы и бороды всех размеров и форм показывают на ежегодном конкурсе на юге немецкой Баварии.

Около 100 участников собрались вместе на Олимпиаде и Чемпионате Германии. Они соревнуются в самых разных категориях, среди которых «Усы Дали», «Усы в стиле фристайл» и «Полная борода».

[Уилл Преусс, организатор чемпионата]:

«Сегодня у нас проходит Олимпиада и Чемпионат Германии среди усачей и бородачей. Разница в том, что Олимпиада – международная. В ней могут участвовать представители всех стран. В Чемпионате Германии участвуют только граждане Германии».

Ральф Шульц победил в категории «Императорские усы». Растил семь лет.

[Ральф Шульц, чемпион Германии]:

«Я ношу усы семь лет. Участвовал в нескольких чемпионатах. И теперь мне впервые удалось занять первое место на Чемпионате Германии».

Жюри оценивает бороды и усы по разным параметрам.

[Йоганн Глазер, парикмахер и член жюри]:

«Все бороды, которые я видел, великолепны. Но, конечно же, есть детали. Например, как они пострижены, чистые ли они, блестящие ли».

При этом дело не только в уходе.

[Карл Мусбергер, участник чемпионата]:

«Мои волосы не так хороши для такой супербороды, потому что они не растут так быстро. Есть бороды, которые растут намного лучше, тогда можно придать им форму гораздо лучше».

Участники соревнований приехали из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и даже Израиля.

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