Белорусская спортсменка попросила о политической защите на Играх в Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно увезти из Токио в Минск. Это произошло за день до..

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно увезти из Токио в Минск. Это произошло за день до её забега в эстафете на 200 метров.

Это её видеообращение.

[Кристина Тимановская, легкоатлетка из Беларуси]:

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление. Меня пытались вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это».

А это Кристина уже в аэропорту Токио. Там она попросила защиты у японских полицейских.

Скандал разгорелся после того, как легкоатлетку включили в список участниц эстафеты 4 на 400 метров. Сама Кристина говорит, что не готовилась к таким забегам, и что её специализация – дистанции на 100 и 200 метров.

На своей странице в Instagram она написала, что спортивное руководство её сборной пытается исправить свои ошибки за её счёт. Всё дело в том, что из-за недостаточного количества допинг-тестов двух других белорусских спортсменок не допустили к соревнованиям.

Олимпийский комитет Беларуси официально отстранил Тимановскую от участия в Олимпиаде. Основанием назвали заключение врачей об «эмоционально-психологическом состоянии» спортсменки.

Тимановская намерена попросить убежища в Германии или Австрии, поскольку боится возможного преследования в Беларуси.

[Кацунобу Като, спикер Кабинета министров Японии]:

«Сейчас мы знаем, что Тимановская находится в безопасности и общается с соответствующими организациями. Правительство Японии также сотрудничает с этими организациями и намерено принять соответствующие меры».

Предоставить защиту Кристине Тимановской уже готовы Чехия и Польша.

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